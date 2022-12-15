Подмосковье 15 декабря 2022, 17:47 Закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска приняли в Подмосковье

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Мособлдума приняла закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска. Ранее с такой инициативой выступили депутаты муниципалитетов, после чего решение поддержали жители на публичных слушаниях.

Глава округа Павловский Посад Денис Семенов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о решении объединить муниципалитеты 13 декабря. Семенов отметил, что территории уже имеют общие службы и центры, такие как полиция, прокуратура, пенсионный фонд. Спустя два дня, на 41 заседании Мособлдумы решение об объединении с Электрогорском принято депутатами.

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«Желаем городскому округу Павловский Посад успешно провести все организационные мероприятия и поставить работу так, чтобы жители получили ответы на все вопросы. Для этого нужно составить дорожную карту по устранению всех проблем, замечаний, которые есть на сегодня», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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У электрогорцев появится возможность свободно пользоваться инфраструктурой Павловского Посада, в том числе ледовым дворцом. Все транспортные маршруты между городами станут муниципальными, благодаря чему стоимость проезда снизится примерно в два раза. Для обслуживания объединенных территории понадобится меньше сотрудников администрации (186 человек вместо 246), что облегчит нагрузку на бюджет. Сэкономленные средства пойдут на развитие и благоустройство.

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