Важное 13 декабря 2022, 11:16 Губернатору Воробьеву доложили об инициативе по объединению Электрогорска и Павловского Посада

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Инициативу об объединении Электрогорска и Павловского Посада рассмотрит Мособлдума. В случае положительного решения стоимость проезда в некоторых автобусах снизят вдвое, а социальная инфраструктура станет доступнее. Об этом глава Павловского Посада Денис Семенов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Вы возглавляете большой городской округ Павловский Посад, а сами — уроженец Электрогорска. Там живет семья, ребенок ходит в школу. Я знаю, что принято решение об объединении в единую территорию, которую вы очень хорошо знаете и беспокоитесь о ее развитии», — сказал Андрей Воробьев.

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С инициативой об объединении в октябре выступили депутаты Электрогорска. Ее единогласно поддержали, после чего прошли публичные слушания с жителями.

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Были достаточно оживленные публичные слушания. Людей интересовала масса вопросов — мы на них отвечали, и все доводы были в пользу объединения Денис Семенов.

Семенов подчеркнул, что у двух городских округов уже единые федеральные службы и центры. Это социальная защита, общий отдел полиции, прокуратура, Пенсионный фонд.

По словам главы, жители городских округов заинтересованы в объединении инфраструктуры.

«К примеру, в городе очень развит хоккей, но он носит сезонный характер из-за того, что ребята там занимаются только в зимний период. А в Павловском Посаде есть ледовый дворец, который даст возможность детям тренироваться круглый год», — отметил Семенов.

Плюсы для общественного транспорта

Благодаря объединению некоторые автобусные маршруты утратят статус межмуниципальных и станут муниципальными. Стоимость проезда в среднем снизится вдвое.

Павловский Посад и Электрогорск соединяет маршрут № 21, где проезд стоит 82 рубля. Курсирует и маршрут № 30 — там 98 рублей.

«При объединении они станут муниципальными — цена снизится до 44 рублей», — отметил Денис Семенов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что у жителей большой запрос на улучшение транспортного сообщения, связанного с автобусами и электричками.

По тем региональным и муниципальным маршрутам, которые нуждаются в модернизации и обновлении, ждем ваших предложений. Важно, чтобы удобные размеры автобусов были на этих линиях Андрей Воробьев.

Кроме того, он поставил задачу, чтобы рядом с железнодорожным вокзалом в Павловском Посаде решили проблему с разрушенным зданием, портящим облик города.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы благоустроим это место, оно будет приятным и очень комфортным для жителей», — подчеркнул губернатор Московской области.

По его словам, самое важное, что эту идею активно поддержали жители. Там построят уютное кафе и установят парковую мебель.