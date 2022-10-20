Подмосковье включит реабилитологов в список врачей на получение бесплатных земельных участков | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:09 Подмосковье включит реабилитологов в список врачей на получение бесплатных земельных участков

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Перечень медицинских специальностей, которые могут получить поддержку в виде безвозмездного пользования земли, хотят расширить в Подмосковье. Закон о включении в него врачей-реабилитологов рассмотрели в первом чтении.

Как объяснил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, закон позволит закрепить на местах имеющихся специалистов и привлечь новых. Ранее рассчитывать на эту поддержку могли врачи 35 специальностей, проработавшие в регионе не менее трех лет.

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«Нам сейчас необходимо развивать это направление и увеличивать объёмы оказываемых услуг на всех этапах реабилитации», — отметил он.

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В случае принятия закона, реабилитологи смогут выбрать участок в одном из 23 округов, где расположены медорганизации по направления реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.