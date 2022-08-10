Закон о генеральном плане развития городов скорректировали в Подмосковье

Мособлдума внесла поправки в закон «О Генеральном плане развития Московской области». Они позволят оперативно вносить локальные изменения в генплан развития городов.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый пояснил, что изменения нужны для того, чтобы привести закон в соответствие с федеральными требованиями. Так, депутатами установлена возможность вносить изменения в генплан для части населенного пункта численностью больше 50 тысяч человек.

Срок размещения градостроительного проекта на официальном сайте сократился с двух месяцев до 15 рабочих дней. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что согласование важнейших элементов строительства заметно упростилось в Подмосковье и это дает положительный эффект.

В Московской области застройщики обязаны соблюдать региональные нормативы по обеспечению инфраструктурой и социально-значимыми объектами, такими как детские сады, поликлиники и школы. При этом жители Московской области могут самостоятельно изучить и высказать мнение о градостроительных документах. На региональном портале госуслуг заработал «умный» сервис, который позволит вносить замечания и предложения в электронном виде.