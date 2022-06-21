Воробьев предложил Путину сохранить мораторий на бюрократические процедуры для застройщиков

Введенный мораторий на бюрократические процедуры для строительных компаний положительно сказался на скорости и объемах вводимой недвижимости. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Глава Московской области обратился к президенту с просьбой продлить действие этого моратория.

«Вы в своем вступительном слове сказали о важности очистки от разного рода бюрократических процедур застройщиков. Сегодня мы видим, что скорость согласования важнейших элементов строительства упростилась. Эти поправки дали свой эффект. Поэтому прошу рассмотреть продление этого моратория», — обратился Андрей Воробьев к Владимиру Путину.

Отдельно губернатор Московской области попросил президента России оказать содействие в переводе в «цифру» согласования вопроса застройки земель с Роснедрами, Росрыболовством и ведомствами, отвечающими за археологию.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Московской области эта работа уже ведется, но необходима поддержка главы государства. Губернатор подчеркнул, что реализация этого предложения увеличит скорость согласования проектов по строительству.

Московская область стала лидером среди регионов по количеству строек. С начала года объем введенного жилья увеличился на треть по сравнению с 2021 годом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что санкционное давление не должно снизить темпы строительства.

«Мы очень много строим, нам нельзя останавливаться. Решения, которые были приняты и по ипотечной ставке, и по кредитованию девелоперов, позволят нам удержать огромное количество рабочих мест. И самое главное — сдать квартиры вовремя, чтобы не было этих фокусов и неприятностей, которые были в прошлом», — отметил он.

Для удобства девелоперов Главгосстройнадзор Подмосковья стал вести проверку подготовительного этапа строительства при помощи дронов, а не личного визита инспекторов. Такая «невидимая» проверка сократила сроки согласования с 10 дней до 20 минут.

Кроме того, в конце апреля для подмосковных бизнесменов запустили специальную онлайн-проверку недвижимости. Предприниматели могут самостоятельно оформлять чек-листы и отправлять через приложение в надзорные органы вместе с фотографиями объекта и документами.