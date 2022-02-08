Закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих рассмотрят в Подмосковье

Уже 10 февраля Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих. Эту меру поддержки губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал во время обращения к жителям.

Речь идет о доплате до 17 тысяч рублей. Эта тема станет одной из главных в повестке предстоящего заседания Мособлдумы.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что одиноко живущие пенсионеры в возрасте старше 65 лет будут каждый месяц получать доплату к пенсии.

Это коснется 33 тысяч человек. Скоро Мособлдума рассмотрит законопроект, который установит эту льготу.

Живущим в Подмосковье одиноким пенсионерам, которые получают минимальные 12 700 рублей, будут доплачивать до 17 тысяч рублей.