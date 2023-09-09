Подмосковье 09 сентября 2023, 15:08 Заключенные волоколамского СИЗО приняли участие в губернаторских выборах Телеканал «360»

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Заключенные под стражу в следственном изоляторе № 2 Волоколамска приняли участие в губернаторских выборах. Задержанным, которые прописаны в других регионах России, предоставили возможность проголосовать в том числе и за кандидатов на пост главы своего субъекта.

В основном в волоколамском СИЗО решения суда ждут жители Москвы и Подмосковья. Но есть задержанные из других регионов — Нижнего Новгорода, Красноярского края, Новосибирской области и других, всего 21 субъект России. Такую практику применили впервые за всю историю выборов.

Заключенным заранее предоставили всю информацию о кандидатах, чтобы у них была возможность ознакомиться с претендентами на пост главы региона. Проверить, как проходит голосование в СИЗО, приехали председатель совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Подмосковья Марина Юденич и председатель общественно-наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека Сергей Леонов.

«Этот избирательный участок хоть и называется специальным, но ничем не отличается от обычного УИК. Самое главное, что пока вы доходите до этого участка, вы соблюдаете требования режимного учреждения, которые здесь существуют. Но, как только вы переступаете порог, вы оказываетесь в обычном избирательном участке», — отметил Леонов.

Далеко не каждый из задержанных согласился принять участие в выборах, но все, кто пришел на участок, подтвердили, что приняли решение самостоятельно. Проконтролировать ход голосования в СИЗО приехали правозащитники Московской области.

«Я поговорила с людьми, которые голосуют, с заключенными. Все подтверждают добровольный принцип голосования. Главное, что имели возможность познакомиться с кандидатами в своем регионе и сделать выбор. Поэтому я считаю, что здесь все избирательные права были соблюдены», — подчеркнула Юденич.

Губернаторские и муниципальные выборы начались в Подмосковье 8 сентября, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.