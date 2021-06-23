Возвращение жизни. Зайцы появились на рекультивированном полигоне «Кучино» в Подмосковье

После того как территорию рядом с полигоном «Кучино» рекультивировали, туда постепенно стала возвращаться жизнь. В Минэкологии Подмосковья рассказали, что уже появились зайцы.

Мусорных полигонов не осталось в Московской области — все свалки закрыли по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Полигон «Кучино» закрыли летом 2017 года. Чтобы восстановить прилегающую территорию, здесь провели рекультивацию.

Закрыть „Кучино“ поручил лично президент во время прямой линии пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

За все годы работы полигона накопилось свыше 20 миллионов тонн мусора. Это значительно осложнило его рекультивацию.

«Работ такой сложности до этого момента не вели не только в Подмосковье, но и по всей стране. В итоге полигону придали оптимальную геометрию, а также его покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров», — сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Чтобы тело полигона не расползалось от осадков, его укрепили.