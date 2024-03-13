Подмосковье 13 марта 2024, 11:53 Заявку на внесение двух сосен в реестр памятников природы подали в Серпухове Комитет лесного хозяйства Московской области

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Две старые сосны из лесничества «Русский лес» могут войти в национальный реестр памятников природы. Окружность стволов этих деревьев превышает три метра.

Деревья находятся в хорошем состоянии и являются объектом постоянного внимания посетителей леса. Если их внесут в национальный реестр, сосны смогут принимать участие в конкурсе «Дерево года».

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Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события, предания и легенды.

Комитет лесного хозяйства Московской области

Решение по признанию дерева памятником живой природы принимает комиссия, куда входят ведущие специалисты и ученые России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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