Подмосковье 23 марта 2023, 02:37 Заявки на участие в конкурсе по развитию семейных ферм в Подмосковье начнут принимать 24 марта

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В Московской области 24 марта начнут принимать документы для участия в конкурсе грантов. Лучшие семейные фермы получат на свое развитие гранты. В этом году на эти цели из регионального бюджета выделили 118,4 миллиона рублей.

Подать документы на развитие семейного бизнеса можно в течение месяца. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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«Регион предоставляет множество возможностей начать собственное дело с нуля и успешно его развивать: начиная от теоретической базы в бесплатной „Школе фермеров“, получения консультаций и помощи в разработке бизнес-планов, заканчивая различными видами государственной поддержки», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В прошлом году общая сумма выданных грантов составила 53,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%. Объект возводят на месте старого корпуса, который пришлось снести из-за аварийности.

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