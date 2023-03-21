Важное 21 марта 2023, 15:49 Андрей Воробьев: современная школа в поселке Тучково готова на 90% Губернатор Воробьев: новую школу в поселке Тучково откроют к 1 сентября

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Строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что она долгожданная для жителей, ведь еще шесть лет назад вместо нее было аварийное помещение. Но старый корпус решили полностью снести и построить современный.

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«Здесь мы строим долгожданную для жителей школу на 400 мест. Сейчас она готова на 90%», — сказал Андрей Воробьев.

На месте бывшей школы №2 появится новая — уже с цифровыми лабораториями, интерактивными досками и компьютерами. Ее откроют в грядущем учебном году, сообщил Андрей Воробьев.

В 2017 году встречался с жителями поселка — они рассказали, что школа уже в аварийном состоянии. Поэтому старое здание решили снести и построить на его месте новое. Андрей Воробьев

Ученики временно занимались в другом помещении — для них приспособили здание бывшего детского сада.

Школу начали строить в 2020 году, но из-за разных технических сложностей срок ее сдачи затянулся. При этом два года назад в Рузе открыли еще одну современную школу, рассчитанную на 550 мест.

«Мы стараемся сделать школу полного дня. Важно позаботиться о том, чтобы строящееся учебное заведение стало одним из самых современных и по форме, и по содержанию. Главное, чтобы было интересно ребятам и чтобы они хотели приходить сюда и после уроков», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Внутренний дворик школы озеленят и благоустроят. Там появится стадион, который в свободные часы смогут посещать и остальные жители поселка Тучково.

Губернатор добавил, что в этом году школы Московской области примут еще 40 тысяч первоклашек, а всего в регионе учатся уже 1,04 миллиона ребят.

План на этот год большой: построим и капитально отремонтируем 176 школ и детских садов. Андрей Воробьев

Ранее губернатор рассказал о новых школах и детских садах в Подмосковье в 2023 году.

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