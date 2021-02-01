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    01 февраля 2021, 11:29

    Заявки от молодых ученых на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С 1 февраля молодые ученые и уникальные специалисты Подмосковья смогут подать заявки на получение льготы для покупки жилья. Ее дают по программе «Социальная ипотека».
    Заявки от молодых ученых на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье | Изображение 1

    Заявки примут в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Это отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

    В этом году жилье по программе „Социальная ипотека“ получат еще 40 молодых ученых и 45 специалистов Подмосковья

    Екатерина Зиновьева.

    С ними «Социальная ипотека» за время своей работы поможет уже 592 специалистам, которые обеспечивают именно научное развитие Подмосковья.

    Также этой льготой поддерживают педагогов или воспитателей, врачей, тренеров и не только. Программу запустили в регионе в 2016 году по решению губернатора Андрея Воробьева.

    Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    Как подчеркнула Екатерина Зиновьева, каждый год Мининвест получает около 200 заявок по социальной ипотеке.