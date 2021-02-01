Заявки от молодых ученых на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

Заявки примут в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Это отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

В этом году жилье по программе „Социальная ипотека“ получат еще 40 молодых ученых и 45 специалистов Подмосковья Екатерина Зиновьева.

С ними «Социальная ипотека» за время своей работы поможет уже 592 специалистам, которые обеспечивают именно научное развитие Подмосковья.

Также этой льготой поддерживают педагогов или воспитателей, врачей, тренеров и не только. Программу запустили в регионе в 2016 году по решению губернатора Андрея Воробьева.

Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Как подчеркнула Екатерина Зиновьева, каждый год Мининвест получает около 200 заявок по социальной ипотеке.