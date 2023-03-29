Подмосковье 29 марта 2023, 18:57 Заявки на отлов безнадзорных собак в Подмосковье примут операторы Системы-112 Наталья Старикова, Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Жители Подмосковья смогут обратиться в кол-центр по вопросам безнадзорных собак по номеру 112. Данная мера позволит увеличить охват по программе «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» и сделать работу еще эффективнее.

Операторы Системы-112 будут отвечать на вопросы жителей и собирать первичную информацию. После этого звонок переадресуют диспетчерам кол-центра по вопросам безнадзорных собак. Они завершат опрос, уточнив все детали.

Реклама

«При этом первичная информация опроса будет сразу отображаться у диспетчера в системе. После этого заявку на отлов безнадзорных животных направят специалистам», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Сейчас диспетчеры проходят обучение по работе в Системе-112, а уже в ближайшие недели проект заработает в тестовом режиме. Отмечается, что текущий телефон кол-центра также продолжит принимать заявки в круглосуточном режиме. Позвонить можно по номеру: 8 800 550-65-22.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».