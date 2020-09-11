Свыше 50 человек подали заявки на конкурс «Учитель года Подмосковья»

Конкурс «Учитель года Подмосковья» пройдет с 14 по 18 сентября в Серпухове. Площадкой для его проведения станет Губернский колледж. Заявки на участие подали 52 педагога.

Ежегодный конкурс проведут в 31-й раз. За все время он привлек уже свыше тысячи учителей из Подмосковья. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство, владение современными технологиями, но и свои творческие способности, находчивость и целеустремленность Ирина Каклюгина.

В конкурсе предусмотрели сразу несколько этапов — школьный, муниципальный и региональный. Последний из них делится на три тура.

«Желаю удачи всем участникам!», — добавила Ирина Каклюгина.

Все победители получат по 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч. Лучших педагогов объявят и наградят в День учителя.

Ранее в Подмосковье выбрали сто лучших преподавателей. Этот список утвердил губернатор Андрей Воробьев. Учителя получат денежное поощрение — благодарность за высокие достижения в работе.