Топ-100 учителей выбрали в Подмосковье. Их ждет денежное поощрение

Документ с именами педагогов уже разместили на официальном сайте областного правительства. В нем сказано об утверждении прилагаемого списка, где перечислили победителей конкурса на денежное поощрение губернатора в 2020 году.

В число лучших учителей включили сто специалистов из Химок, Люберец, Солнечногорска, Подольска, Сергиева Посада, Щелкова, Балашихи, Красногорска, Чехова и других городских округов.

Вместе с тем в Подмосковье определили лучшие школы. Лидером рейтинга стал физтех-лицей имени Капицы из Долгопрудного. За ним следует гимназия имени Примакова в Одинцове. На третьем месте — лицей №5 из Долгопрудного.

Ранее, 27 августа, в Красногорске состоялся форум «Образование Подмосковья: территория возможностей». Там наградили восемь учителей, которые подготовили больше всего стобалльников, и директоров топ-10 школ региона.