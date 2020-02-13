Захарова назвала Подмосковье любимым местом отдыха

Мария Захарова призналась, что любимым места отдыха считает Подмосковье. Она рассказала, что регион у нее вызывает ассоциацию «с бабушкиной дачей, потом родительской».

«У меня есть одно самое любимое место — Подмосковье. Вот очень люблю все, что связано с бабушкиной дачей, потом родительской. Своей у меня нет», — рассказала дипломат в интервью «КП».

Она также призналась, что, если приболела в поездке, «перезагружается» дома в Москве.

«Иногда бывает плохо, просто заболеваешь. Простуда, что-то такое в поездке. И вот думаешь, чего бы я хотела? И понимаешь: хочу оказаться в Москве, у себя дома», — добавила она.

Подмосковье — очень большой и богатый на достопримечательности регион. Раньше планировать путешествия в регион было непросто, и на это в обращении к жителям еще в 2013 году обратил внимание губернатор Андрей Воробьев.

С тех пор ситуация изменилась, и на отдых в регион поехали туристы из России и зарубежья. А в прошлом году Московская область вошла в топ-3 лучших регионов в России для путешествий.

Мы собрали для вас лучшие туристические маршруты и достопримечательности региона.