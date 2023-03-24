Подмосковье 24 марта 2023, 14:31 ЗАГС Подмосковья создал Telegram-бот для оперативного решения вопросов жителей

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Главное управление ЗАГС Подмосковья создало чат-бот в Telegram, который позволит жителям получить всю актуальную информацию.

Жители Подмосковья смогут узнать местонахождение Главного управления ЗАГС Московской области, получить полезные ссылки, уточнить адреса и телефоны органов ЗАГС, а также ознакомиться с предоставляемыми услугами.

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Чтобы ознакомиться с информацией, жителям необходимо на официальном сайте Главного управления ЗАГС Московской области перейти по ссылке «Оперативная помощь в решении Ваших вопросов».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что все подразделения МФЦ имеют специальную услугу, благодаря которой люди, испытывающие сложности, тоже могут научиться пользоваться порталом госуслуг и не тратить время на посещение инстанций и сбор справок.

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