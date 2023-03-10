10 марта 2023, 13:30
«Важно для страны». Андрей Воробьев открыл новый корпус архива фото- и кинодокументов в Подмосковье
Воробьев, Голикова и Нарышкин открыли новый корпус архива в Красногорске
Уникальный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов открыли в Красногорске. Это важное для всей страны здание, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Внутри хранят не менее 10 миллионов документов и 10 тысяч терабайт цифровой информации. Есть кинозал, читальные и выставочные пространства.
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Здание архива открыли губернатор Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Когда произносишь слово архив, на ум приходит выражение: «Докопаться до истины». Но здесь не нужно копаться: все оцифровано, а доступ к источнику осуществляется посредством современных технологий.
Андрей Воробьев
Глава Подмосковья подчеркнул, что важная задача — перевести архивы документов в «цифру».
«Мы выступили с инициативой, обратились к Андрею Николаевичу Артизову, к Российскому архиву, чтобы регионы и муниципалитеты имели возможность перейти в „цифру“», — сообщил Андрей Воробьев.
Уникальность нового архива
В новом корпусе могут выполнять процессы цифровой записи фонограмм, реставрации и ультразвуковой чистки фотографий, документов. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова подчеркнула, что Российский государственный архив насчитывает свыше 557,5 миллиона документов.
Архивная служба — это не просто служба, ведь она обеспечивает государственный суверенитет, нашу национальную безопасность, внешнюю политику, содействует развитию науки, культуры. Неслучайно Россия входит в число великих архивных держав.
Татьяна Голикова
В современном корпусе архива хранят не только фотодокументы, но и цифровую информацию. Работает кинозал для 200 зрителей. Есть вся необходимая техника для электронной библиотеки.
«Российский государственный фонд кинофотодокументов занимает особое место среди федеральных архивов, словно окно, распахнутое в историю. Он позволяет всем желающим совершить увлекательное, удивительное путешествие во времени и стать очевидцем грандиозных, триумфальных событий в истории нашей страны», — сказал Сергей Нарышкин.
Московская область поддерживает проект Минэкономразвития о цифровом архиве и продолжит модернизировать их, добавил губернатор Андрей Воробьев.
В фондах архива хранят 1,2 миллиона фотографий за период с 1850 по 2022 год и 255 тысяч кинофильмов за с 1896 по 2021 год.
Особенно значима хроника времен Великой Отечественной войны. В прошлом году сюда поступили материалы про СВО и Донбасс.
Московская область поддерживает проект Минэкономразвития о цифровом архиве и продолжит модернизировать их, добавил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Андрей Воробьев
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