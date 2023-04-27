27 апреля 2023, 19:08
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 апреля оценили в семь баллов
Загруженность на дорогах Московской области вечером 27 апреля составляет семь баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Пробки наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Можайском, Киевском, Ярославском, Новорижском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе. Незначительные затруднения в движении отметили в Королеве, Люберцах и Солнечногорске.
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Также в ведомости напомнили о необходимости смены сезонной резины и призвали водителей соблюдать требования дорожных знаков
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
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