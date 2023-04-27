Подмосковье 27 апреля 2023, 19:08 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 апреля оценили в семь баллов Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области вечером 27 апреля составляет семь баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Пробки наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Можайском, Киевском, Ярославском, Новорижском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе. Незначительные затруднения в движении отметили в Королеве, Люберцах и Солнечногорске.

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Также в ведомости напомнили о необходимости смены сезонной резины и призвали водителей соблюдать требования дорожных знаков

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.

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