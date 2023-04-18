Важное 18 апреля 2023, 18:32 Андрей Воробьев: комфортный ж/д переход с лифтами откроют осенью в Серпухове

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Безопасный переход через железную дорогу построят в Серпухове к началу сентября. Об этом жители попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева летом 2021 года. Старый мост разберут, а новый будет современным — крытым и с тремя лифтами.

Старый переход в Серпухове настолько устарел, что, по словам Андрея Воробьева, пришло время его разобрать и заменить на современный — со всеми удобствами для пассажиров.

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«Понятно, что интенсивность подмосковного ж/д сообщения все больше. Новый пешеходный переход — это, безусловно, удобство. Важно, чтобы с коляской можно было пройти. Сейчас мы видели, как человек тащил свой чемодан по старому мосту на морально-волевых. Теперь все будет удобнее — с тремя лифтами», — отметил Андрей Воробьев на встрече с жителями.

Железнодорожное сообщение Московской области стремительно развивается. Уже в этом году в регионе запустят МЦД-3 и МЦД-4 — пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до столицы.

Что изменится?

Сейчас рядом с железной дорогой в Серпухове находится старый пешеходный мост без лифтов и крыши. Им пользуются около 15 тысяч человек каждый день.

Новый надземный переход в Серпухове соединит основную часть города с микрорайоном имени Ногина. Там живут почти 24 тысячи человек.

Когда переход достроят, старый мост уже демонтируют. Открыть пешеходное движение планируют в сентябре этого года.

Также жители попросили губернатора продлить один из городских автобусных маршрутов, чтобы он проходил через Весеннюю улицу, проезд Мишина, микрорайон Красный Текстильщик и приводил бы в микрорайон имени Ногина. Андрей Воробьев пообещал решить этот вопрос.

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