Загрязнение реки Капанки пресекли в Рузе

Жители городского округа Руза обратились в Минэкологии региона с просьбой остановить незаконный сток отходов в реку Капанку. Инспекторы эконадзора провели проверку и подтвердили факт загрязнения артерии.

«Как выяснилось, сброс стоков в воду произошел в результате сбоя в работе дренажной системы иловых карт очистных сооружений, расположенных в поселке Дорохово», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Коммунальная компания «Жилсервис», которая эксплуатирует системы водоотведения в городском округе Руза, получила предостережение о недопустимости загрязнения реки и требование о нормализации работы очистных сооружений. Исполняя предписание Минэкологии, коммунальщики провели ремонт системы, и сейчас она работает в штатном режиме. Загрязнение Капанки прекращено.

Также по настоянию Минэкологии Красногорское АО «Водоканал» начало ремонт канализации в деревне Марьино. Система вышла из строя в результате слива неизвестного вяжущего вещества. В результате неочищенные сточные воды попадали в реку Синичку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал строго наказывать тех, кто загрязняет реки.