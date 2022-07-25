Воробьев поручил «не церемониться» с теми, кто сбрасывает отходы в реки Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил строго наказывать за нарушения, касающиеся незаконных сбросов в реки. С нарушителями не стоит церемониться, заявил глава Подмосковья на совещании с зампредами.

«На прошлой неделе у нас был ряд моментов, о которых жители сообщали. Это и река Лобня в парке «Река времени», и Пехорка. По всему, что касается сбросов, нужно строго наказывать тех, кто эти нарушения допускает. Прошу не церемониться. Главы должны быть максимально вовлечены в детали: в чем проблема и кто позволил нарушить законодательство», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Он отметил «большой запрос на экологию, отдых в Подмосковье» и сообщил, что они должны соответствовать самым высоким стандартам.

Андрей Воробьев напомнил, что в регионе чистят реки Клязьму, Яузу, Гуслицу. В прошлом году стартовал проект по расчистке 100 прудов и озер, работу уже провели на 48 объектах. В Егорьевске, Балашихе, Талдоме, Химках, Лотошине она продолжится в 2023 году. Это системная работа Министерства экологии, отметил губернатор Воробьев.

Идет активное голосование за расчистку рек и озер на «Доброделе». Андрей Воробьев попросил доводить до жителей информацию об этой возможности, «чтобы максимальное количество людей было задействовано в этой важной работе».

Глава Московской области сообщил, что в сфере экологии власти «внимательно и активно» работают в соцсетях, узнавая оттуда, что беспокоит жителей. Ведется модернизация очистных сооружений и рекультивация полигонов по президентскому проекту. Эта работа поможет привести такие сооружения и полигоны региона к высоким экостандартам. Андрей Воробьев добавил, что, скорее всего, она завершится уже через два года.