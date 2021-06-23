Сотни проб заготовленных на зиму кормов для животных проверили в Подмосковье

Подмосковные ветеринары проверили свыше 370 проб заготовленных на зиму кормов для животных. Это важно для продуктивности скота, развития отрасли и качества будущих сельскохозяйственных продуктов.

Обязательные проверки выполнили ветеринары областного Минсельхозпрода. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

В регионе идет активная заготовка кормов для животных. От кормовой базы зависят развитие животноводства, увеличение поголовья скота и повышение качества продуктов Сергей Воскресенский.

Специалисты проверили в лабораториях комбикорм, сенаж, силос и не только.

«В восьми пробах выявили нитраты выше допустимого уровня. Своевременные исследования и мониторинг кормов для скота будут способствовать принятию профилактических мер и уже предотвращению накопления вредных веществ в продуктах», — добавил Воскресенский.

По его словам, проверка кормов включает в себя проведение химического анализа, оценку питательных свойств и анализы на тяжелые металлы.