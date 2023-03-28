Подмосковье 28 марта 2023, 17:38 Задолженности по арендной плате в Дубне снизились на 30 миллионов рублей за два месяца

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В городском округе Дубна арендатор муниципального имущества АО «Энерготен» оплатил задолженность в размере почти 32 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минимущества Подмосковья.

«Энерготен» является ресурсоснабжающей организацией, которая проводит в городском округе работу по техническому перевооружению энергооборудования, внедряет новые технологии в производстве и передаче тепла, водоподготовке, участвует в городских программах по энергосбережению. Кроме основного вида деятельности по производству тепла, на предприятии создана служба сервиса — по ремонту, эксплуатации, монтажу и наладке энерго- и электрооборудования.

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Также в пресс-службе Минимущества уточнили, что задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в округе снизилась за два месяца на 29,5 миллиона рублей, сейчас она составляет 52,4 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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