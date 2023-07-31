Подмосковье 31 июля 2023, 12:31 «Задача — создавать условия». Воробьев поручил главам округов поддержать малый бизнес Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о важности поддержки среднего и малого бизнеса Пресс-служба губернатора Московской области

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Количество организаций малого и среднего бизнеса в Московской области показало хороший рост. Для того чтобы этот показатель сохранился и увеличился, предпринимателям нужна поддержка руководителей городских округов. Об этом в ходе совещания с региональным правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что общий вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт достиг 24,8%. Для дальнейшего роста необходима поддержка властей муниципалитетов.

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«Я обращаю внимание глав, что это ваша прямая задача — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса во всех его сферах. <…> Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный, регулярный рост, а значит, еще более высокий уровень занятости и еще более прочное состояние муниципальных и регионального бюджетов», — заявил Воробьев.

Конкурс на получение субсидий для компенсации части затрат на аренду и коммунальные платежи для малого и среднего бизнеса Московской области запустят с 1 августа. Принять участие в получении средств смогут молодые предприниматели, занимающиеся социальными проектами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что общее количество таких организаций в регионе в этом году выросло до 940.

«Наша ключевая задача — быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты», — подчеркнул глава Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что компании смогут получить компенсации до 85% затрат на выкуп и аренду помещений, капитальный ремонт, а также покупку расходных материалов. Максимальный размер выплаты составит до двух миллионов рублей.