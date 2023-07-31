Важное 31 июля 2023, 10:20 Андрей Воробьев: Подмосковье запустит грантовый конкурс для предпринимателей 1 августа Пресс-служба губернатора Московской области

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Конкурс на получение субсидий и грантов для молодых и социальных предпринимателей начнется в Подмосковье 1 августа, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это поможет бизнесменам компенсировать затраты на аренду помещений, коммунальные платежи, развитие или запуск производства и не только.

Подробности о конкурсе разместили на инвестиционном портале Подмосковья.

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«С 1 августа мы запускаем конкурс для социальных и молодых предпринимателей — МСП смогут претендовать на получение мер поддержки: субсидий и грантов», — отметил Андрей Воробьев.

Это, по словам губернатора, важное подспорье при расширении существующего предприятия или запуска нового.

Так мы поможем бизнесу компенсировать часть затрат на аренду помещений, коммунальные платежи, помочь расширить производство. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что социальные предприниматели получают гарантированную поддержку от региона.

«Стать социальным предпринимателем и получить помощь от нас может каждый. Только в этом году такой статус в Подмосковье получили 940 компаний, из них 275 — впервые», — добавил губернатор.

Социальных предпринимателей в Подмосковье стало на 17,5% больше за год, в том числе благодаря грантам и субсидиям.

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