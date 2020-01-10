Россиянин через суд решил доказать родство с Иваном Грозным

Житель подмосковного Красногорска Валерий Кубарев намерен через суд подтвердить тот факт, что является потомком русского царя Ивана Грозного. Он подал иск в Красногорский городской суд с требованием установить его родственные отношения с династией Рюриковичей.

Мужчина заявил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ), что уж провел «собственное расследование», и уверен в том, что является прямым потомков Ивана Грозного. К такому выводу Кубарев пришел после изучения книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств».

Ивана IV Грозный захоронен в Царской усыпальнице Архангельского собора. Целью иска является разрешение на уход за могилой венценосного родственника. В заявлении Кубарев указал, что хочет получить законное право и стать официальным лицом, ответственным за захоронение царя и присматривать за ним «в установленном действующем законодательством порядке».

Предполагаемый потомок Романовых заявил, что намерен подать ходатайство о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы. Ответчиком по делу выступает министерство культуры России. Заседание суда по ходатайству ведомства отложено до 31 января.