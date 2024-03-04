Эксклюзив 04 марта 2024, 10:46 Забываем об оттепели. Синоптик предсказал жителям Подмосковья «зимний вариант» марта Синоптик Шувалов: с 5 марта в Подмосковье закончится оттепель Andrey Titov/Business Online/globallookpress

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Оттепель в Подмосковье продлится недолго, и уже со вторника на область обрушится «зимний вариант» марта. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Оттепель, если и продержится, то только сегодня. И то с утра у нас был хороший минус», — отметил он.

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Специалист добавил, что солнце 4 марта прогреет воздух до +2…+3 градусов тепла, но после этого оттепель закончится.

«Затем у нас [будет] смена атмосферных процессов, и оттепелью уже пахнуть не будет. Дневная температура будет порядка -1…-2 градусов мороза и отрицательная температура до -6…-9 градусов ниже нуля в ночные часы», — обратил внимание Шувалов.

По его словам, такая перемена погоды произойдет из-за вторжения антициклона скандинавского происхождения. Ветры с теплых южного и юго-восточного поменяются на северо-восточные.

«И мы на какое-то время, скорее всего, до конца первой недели забываем, начиная со вторника, об оттепелях. Солнце будет проглядывать, но все-таки положительных температур на этой неделе не ожидается», — подчеркнул синоптик.

Он также предположил, что до воскресенья не будет ни снегопадов, ни потепления.

«Эта антициклональная погода будет продолжаться, только температурный фон не такой, какой был в самом начале, когда температура превышала норму на пять-шесть градусов. Она будет ближе к норме. Сильных холодов не ждем, но ждем возврат к зимнему варианту марта», — заключил специалист.

Ранее про похолодание в марте «360» рассказал метеоролог Александр Ильин. По его мнению, в первые дни весны погода будет мало отличаться от поздней февральской.