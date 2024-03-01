Эксклюзив 01 марта 2024, 11:39 Весна возьмет паузу. Москвичам рассказали о погоде в первые дни марта Синоптик Ильин предупредил о похолодании в первые дни марта РИА «Новости»

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В первые дни весны жителей Московского региона ждут холодные дни и ночи. Об этом «360» сообщил метеоролог Александр Ильин.

«Первые дни марта ничем не отличаются от последних в феврале. В дневные часы потеплеет до +4 градусов, а с понедельника тенденция пойдет на похолодание. Весна возьмет паузу, со среды в дневное время похолодает до -4, а ночью — до -12. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается», — сказал он.

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Ильин отметил, что со следующего четверга температура в Московском регионе отклонится до четырех градусов от климатической нормы.

«А вот Поволжье останется с отрицательными температурами в первые дни марта, даже в воскресенье здесь пока еще с минусом», — добавил синоптик.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что с 6 марта в Москве похолодает до -10 градусов. Такая ситуация произойдет из-за перемен в циркуляции воздушных масс.