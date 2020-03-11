Забыть о второй учебной смене. Пристройку к Апрелевской школе откроют в сентябре 2020 года

Пристройку на 300 мест к Апрелевской школе № 1 под Наро-Фоминском откроют в сентябре этого года. Ее возведение идет по графику, а значит, к осени дети забудут о второй смене. Особое внимание в новой школе уделят и здоровью учеников. В этом уже убедился губернатор области.

С появлением пристройки школа получит новые зоны отдыха и физкультурно-спортивные площадки — волейбольную, теннисную, баскетбольную, а также для подвижных игр. Внутренний дворик благоустроят и озеленят.

Андрей Воробьев приехал проверить качество выполняемых работ. Сейчас бетонируют стены и колонны второго этажа. В прошлом году в области началось строительство 50 новых школ. Согласно январскому поручению губернатора, 33 из них откроют до конца 2020-го, а еще шесть — к январю.

«Задача — убрать вторую смену, чтобы после обеда ученики смогли заниматься спортом и творчеством. Президент поставил задачу активно строить школы и давать детям качественное образование. Этим мы и занимаемся. Кроме того, что до первой четверти следующего года сдадим 39 школ, мы будем еще следить за квалификацией директоров и учителей», — сказал Воробьев.

Особое внимание — здоровью и питанию

Следят в школе и за гигиеной, а также здоровьем учеников и сотрудников. Всем измеряют температуру, и губернатор не исключение. Ему вручили градусник уже на пороге. А после этого он пообщался с родителями школьников про успеваемость детей и ликвидацию второй смены.

Пристальное внимание и к качеству питания в подмосковных столовых. Уже с сентября этого года ребят из начальной школы начнут кормить бесплатно. А следить за тем, всегда ли еда горячая и вкусная, смогут их близкие.

«У нас активно начинает работать Родительский контроль. Наша задача — не только бесплатно кормить детей, но и качественно, вкусно. Сегодня пообщались с ребятами и узнали, какие у них любимые блюда. Макароны с сыром, котлеты куриные. Хотя, говорят, и рыбные тоже любят», — отметил Воробьев.