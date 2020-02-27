В начале февраля в Подмосковье запустили проект «Родительский контроль». Мамы и папы пробуют еду в школьных столовых, чтобы проверить качество обедов. Уже с 1 сентября этого года бесплатное горячее питание предоставят ученикам начальных классов во всех школах региона. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что горячее питание — это очень чувствительная тема для всех родителей. И для их спокойствия в Подмосковье запустили программу «Родительский контроль». Теперь они сами смогут попробовать еду в школьных столовых и оценить ее качество.

«Наша задача сделать и бесплатно, и вкусно. Мы сейчас ввели „Родительский контроль“. Да, есть директор, есть завуч, которые отвечают за качество питание. Но мы, чтобы сделать процесс более прозрачным, открытым, просим еще 3-5 человек в родительский контроль по питанию. С периодичностью неделю-месяц-четверть — как уже решит „Родительский контроль“ — будет тестироваться качество питания», — заявил Воробьев.

Ежедневно родители приходят в школы региона и дегустируют питание ребят. Если качество или вкус блюд их не устраивают, они могут повлиять на ситуацию. Например, свой отклик можно оставить в специальном чат-боте в Telegram «Школьное питание Подмосковья». Также в столовых висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал «Добродел» и оставить отзыв.

Записаться на дегустацию можно несколькими способами: у классного руководителя, по телефону горячей линии или через школу.

Источник фото: телеканал «360»

Родители проверяют еду в школах Подмосковья, чтобы к сентябрю в регионе ввели бесплатные обеды высокого качества для начальных классов. Такое поручение дал в январе Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Президент установил срок до 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу ввести бесплатные обеды до 1 сентября 2020-го.

«Сегодня для многодетных семей мы делаем бесплатное питание, но президент сказал, что для малышей мы должны делать горячее питание для всех без исключения доступным, бесплатным. Наша задача — начать эту программа уже с 1 сентября 2020 года. Мы могли начать через год, через два. Но мы начнем в этом году», — подчеркнул губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о том, как Подмосковье готовится к введению бесплатного питания.

«Мы обследовали порядка 90 процентов школ, и из них в 14 школах пищеблоки не совсем соответствуют стандарту. Вместе с главами мы в кратчайшие сроки доведем до нужного уровня», — уточнила Каклюгина.

Министр добавила, что для удобства родителей ведомство разработало чек-лист, по которому они смогут оценить состояние пищеблока и качество продуктов.

Губернатор отметил, что случаев некачественного питания в подмосковных школах практически нет.

«Другое дело, что мы хотим его на новый качественный уровень вывести. Поэтому родители для нас ー это не страшилки, это наши партнеры», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас во всех 1384 муниципальных школах Подмосковья созданы условия для организации горячего питания учеников. Скоро взрослые смогут не только продегустировать школьные обеды, но и пообщаться с поставщиками.