Забыть о пробках навсегда. Воробьев отметил важность Северного обхода для жителей Лобни

Строительство Северного обхода Лобни позволит навсегда забыть о пробках на железнодорожном переезде. Путепровод обеспечит город транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в передаче «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».

Андрей Воробьев отметил, что развитие транспортной инфраструктуры — один из главных приоритетов Московской области. Три дороги в Серпухове, дорога в Мытищах, реконструкция М-1, М-3 и М-5. Работы еще на 53 объектах ведутся прямо сейчас, девять откроют в ближайший месяц. Еще по 12 магистралям, путепроводам и дорогам движение запустят в 2022 году, в том числе по переезду в Лобне.

«Город зажат, и нужны выезды, и объезд транзитного транспорта критически важен. Люди стоят возле шлагбаума перед железной дорогой до двух часов. Это просто безумие», — признался губернатор.

Объект реализуется благодаря президентской программе.

«Через год уже должны с вами здесь совершенно спокойно поехать на Дмитровку. Плюс мы капитально реконструируем Шереметьевское шоссе, это второй выезд из города, что позволит городу развиваться, и качество жизни будет совершенно другое», — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что большая программа запланирована на 2022 год. В частности, в Жуковском завершат реконструкцию улицы Туполева.

«Дело в том, что МЦД, железнодорожное сообщение, его интенсивность растет. И понятно, что нужны переезды. Поэтому большая программа у нас в рамках федерального развития инфраструктуры, в котором мы участвуем», — заключил губернатор.