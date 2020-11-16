Забралова рассказала, как пожилым жителям Подмосковья доставляют лекарства и продукты

Лекарства и продукты пожилым жителям Подмосковья ежедневно доставляют 54 мобильные бригады. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

«У нас 1,5 миллиона жителей старше 65 лет. И почти 400 тысяч — люди того же возраста с хроническими заболеваниями. Какими силами мы справляемся? В обзвоне у нас участвуют 1,2 тысячи сотрудников социальной защиты. Они находятся в каждом муниципалитете», — пояснила Забралова.

Помочь с обслуживанием пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями готовы и волонтеры, но пока их содействие не требуется. Сотрудники социальной службы справляются своими силами. Со 2 ноября они обзвонили 579 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет. 517 из них попросили помочь с покупками продуктов, 475 — с лекарствами.

«38 обратились с просьбой вызвать врача. Мы с Минздравом на связи ежедневно, поэтому все просьбы сразу передаем. Что еще мы проактивно сделали? Не только звонки, но стали и на дому обходить тех граждан, которые действительно просили», — добавила Забралова.

Особенно в такой помощи нуждаются одиноко проживаюшие люди. Сотрудники социальных служб обошли почти три тысячи человек.

Андрей Воробьев также обратил внимание на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Социальные службы должны обеспечить их всем необходимым и главное — вниманием.

«Особенно это касается людей совсем преклонного возраста и тех, кто проживает один. Также обращаю внимание глав на обязательную работу команды волонтеров. Волонтеры на совести каждого из нас. У каждого такая армия, такая бригада должна быть. А мы должны обнять и поблагодарить ребят за их работу в этот период», — заключил Андрей Воробьев.

Губернатор также обратился к сотрудникам скорой помощи и диспетчерам. Он попросил уделять пациентам больше внимания, быть вежливыми и заботливыми.