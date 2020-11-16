Губернатор Подмосковья попросил работников скорой обеспечить пациентов заботой и вниманием

Андрей Воробьев обратился к диспетчерам скорой помощи и попросил их обеспечить пациентов вежливостью и вниманием. Он отметил, как важна эмпатия в таких ситуациях.

«Нужно диспетчерам все-таки находить несколько добрых слов, объяснять, что при очевидных симптомах ковида у человека в течение 20 минут машина за ним не сможет прибыть из-за высокой нагрузки. Пожалуйста, обеспечьте вежливость и внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что понимает — у специалистов скорых и диспетчеров очень сложная работа. И все же необходимо даже в трудных ситуациях стараться проявлять эмпатию.

«Когда человек болеет, у него разные фобии. И мы это прекрасно понимаем. Все-таки хотелось бы, чтобы со стороны врачей, скорой помощи была эмпатия. Старайтесь, пожалуйста, настолько, насколько это возможно, тоже уделять этому большое внимание», — добавил Андрей Воробьев.

Глава региона пояснил, что главной задачей властей Подмосковья сейчас является недопущение закрытия экономики в области. Иначе люди лишатся своих доходов.