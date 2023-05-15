Подмосковье 15 мая 2023, 14:09 Забег в честь годовщины Победы открыл легкоатлетический сезон в Дмитрове Евгений Рой

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Легкоатлетический забег «Помню. Бегу. 78» прошел в Дмитрове. В нем приняли участие 150 спортсменов разного уровня подготовки из Москвы и Московской области.

Забег, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, прошел в Центре зимних видов спорта при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области в третий раз.

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«Для участников была подготовлена трасса с асфальтовым покрытием, имеющая спуски и подъемы и проходящая по лесу. В зависимости от возраста участников разнились и дистанции: дети до 18 лет должны были преодолеть три километра, остальные — по пять или десять километров», — сообщила организатор забега Елена Мешалкина.

Все желающие смогли посетить музей поискового отряда «Русич», который расположился рядом с легкоатлетической трассой, и познакомиться с ретро-техникой: тяжелым мотоциклом с коляской «Урал» и ретро-автомобилем «Победа».

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