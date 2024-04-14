Подмосковье 14 апреля 2024, 16:36 Забег «Любовь и космос» в честь Дня космонавтики провели в Королеве Роман Савельев

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Традиционный забег «Любовь и космос» в честь Дня космонавтики провели в Королеве. В мероприятии приняли участие свыше 1,7 тысячи спортсменов со всего Подмосковья и российской столицы.

Соревнования проводятся с 2017 года. Самой возрастной участницей на дистанции в пять километров стала 90-летняя женщина.

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«Я начала заниматься бегом в 69 лет, увидела у подъезда информацию о Клубе любителей бега. Теперь мне 90. Не могу остановиться, бегу и бегу. Тренируюсь каждый день, а один раз в неделю пробегаю 10 километров», — рассказала Клара Богатова.

Роман Савельев

Организатор соревнований Мария Чернова отметила, что забеги имеют большую и яркую историю. В этом году каждый участник получил медали, сувениры и ценныее подарки благодаря спонсорской поддержке.

«Спортсмены от четырех лет и старше пробежали дистанции 500 метров, 1, 5, 10 и 21 километр. Церемония награждения проходила после каждого забега. В этом году, помимо взрослых, в забегах участвуют 350 детей», — поделилась Мария Чернова.

Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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