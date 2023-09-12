Подмосковье 12 сентября 2023, 15:18 Забег для детей с ОВЗ «Солнечный круг» прошел в Электрогорске Телеканал «360»

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В Электрогорске прошел благотворительный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». Для ребят подготовили дистанцию 500 метров, их поддерживали тренеры и родители.

«Самую эмоциональную составляющую мы получили на финише. Мы видели, как детишкам было важно дойти до финиша, преодолеть это расстояние. Им это дается нелегко, видно, как они стараются и хотят жить без ограничений», — отметил врип главы Электрогорска Александр Кулаков.

Главная задача забега — доказать, что спортом может заниматься каждый, и обратить внимание общества на то, что особенности здоровья не должны ограничивать право на участие в любительских стартах. В конце соревнований все получили медали и подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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