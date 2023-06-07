07 июня 2023, 16:55
Число жалоб на скопление мусора в Подмосковье в начале июня сократилось на 33% в сравнении с маем
Число жалоб от жителей Подмосковья на скопления мусора в начале июня сократилось на 33% в сравнении с прошлым месяцем. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
По словам главы надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, приемка дворовых и общественных пространств в регионе началась в мае. Некоторые городские округа продолжают работы по уборке территорий.
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«На первой неделе мая на портале „Добродел“ было зафиксировано более 2.2 тысяч сообщений по тематике мусора на территориях — это навалы на КП, мусор во дворах и на общественных пространствах, ненадлежащее состояние контейнерных площадок. Данные вопросы входят в перечень чек-листа, по которому инспекторы принимают территории. Так, первая неделя июня показала снижение сообщений по вопросу на 33%», — отметила министр.
Также руководитель регионального ГУСТ добавила, что общее количество жалоб по тематике содержания территорий сократилось на 5%. Преимущественно жители Подмосковья поднимают вопросы о состоянии детских площадок и озеленении пространств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.
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Благоустройство
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