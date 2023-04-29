Подмосковье 29 апреля 2023, 13:48 Подмосковные спасатели устранили 16 лесных пожаров за период с 21 по 27 апреля Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Подмосковные пожарные службы устранили 16 возгораний в лесах на общей площади порядка 20 гектаров. Об этом рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, пожары устранены в Егорьевском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Московском учебно-опытном лесничествах. Также спасатели ликвидировали возгорание на территории «Русского леса».

Реклама

На тушение было задействовано 78 единиц техники и 238 огнеборцев. Последствия пожаров устранены в тот же день.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».