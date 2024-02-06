Подмосковье 06 февраля 2024, 17:55 Wildberries вложит 6,5 миллиарда рублей в строительство центра обработки данных в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Проект Wildberries стал одним из крупнейших среди проектов новых резидентов особых экономических зон Подмосковья. Компания вложит 6,5 миллиарда рублей в строительство высокотехнологичного центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что Wildberries планирует инвестировать в строительство центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна» 6,5 миллиарда рублей. Это будет сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект.

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За прошлый год подмосковные ОЭЗ привлекли еще 17 предприятий, в том числе 12 — на площадку ОЭЗ «Дубна». Компания Wildberries — одна из них.

Статус резидента ОЭЗ позволяет получить широкий перечень преференций в Подмосковье, в том числе налоговые и таможенные льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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