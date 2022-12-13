Подмосковье 13 декабря 2022, 21:03 Welcome.mosreg получил Премию Рунета в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» Премию Рунета вручили сайту Министерства культуры и туризма Подмосковья Welcome.mosreg Телеканал «360»

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Вечером 13 декабря объявили победителей Премии Рунета-2022. Лучшим в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» признали сайт Министерства культуры и туризма Московской области Welcome.mosreg.

Награду получил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

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«Надеюсь, каждый сегодня зайдет и посмотрит наш сайт. Выберет в Московской области место, куда он захочет поехать не только на выходные», — рассказал он.

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Шимко добавил, что на сайте путеводителя по Московской области можно выбрать место, где можно провести не только выходные, но и «расширить свои горизонты».

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