Подмосковье 13 декабря 2022, 19:50 Палатки с горячим чаем открыли рядом с губернаторскими каруселями в Подмосковье Губернаторские карусели в Подмосковье проверили перед Новым годом

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Рядом с губернаторскими каруселями в Московской области установили торговые палатки с горячим чаем, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он добавил, что сотрудники парков обновили плейлисты — теперь на аттракционах звучат новогодние песни.

По программе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье установили восемь каруселей — в Волоколамске, Воскресенске, Коломне, Сергиевом Посаде, Домодедове, Одинцове и в Богородском городском округе.

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Шесть объектов изготовили по эксклюзивному дизайн-проекту Дениса Симачева — в сказочном стиле. Перед Новым годом конструкции обслужили, а рядом открыли точки с горячим чаем. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, все губернаторские карусели — бесплатные. Ежемесячно на них катаются десятки тысяч человек.

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«Для создания новогодней атмосферы на аттракционах заменили плейлист, неподалеку от них открыты торговые палатки с горячим чаем, елки, работают ледовые катки», — добавил он.

На каруселях обновили иллюминацию, а рядом расположили новогодние елки, гирлянды, ледовые катки и палатки с горячим чаем. Зоны отдыха привели в единый стиль «Зимы в Подмосковье».

В Подмосковье стартовала акция «Стань Дедом Морозом!». Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году жители региона смогут осуществить мечту детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.