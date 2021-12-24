Жителям Подмосковья объяснили, почему с 2022 года вырастет взнос на капремонт

С 1 января 2022 года в Подмосковье увеличится взнос на капремонт. Вместо 9,07 рубля за квадратный метр нужно будет платить 12 рублей. Сумма в квитанции за среднюю двухкомнатную квартиру в области вырастет менее чем на 150 рублей.

В 2021 году, напомнил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов, вся страна столкнулась со значительным ростом стоимости стройматериалов.

«При том, что рынок сбыта стройматериалов один для области и столицы, лишь благодаря трехлетним контрактам подрядные организации Подмосковья смогли равномерно распределить финансирование и закупку материалов и, соответственно, провести плановые работы», — процитировала его пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Николов заметил, что небольшой сдвиг в производстве работ все же произошел.

Взнос на капремонт в Подмосковье не поднимали более трех лет. Если сравнить с Москвой, то тариф там в два раза выше. На текущий момент этот взнос в Подмосковье ниже, чем, например, в Воронежской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Вологодской, Оренбургской и Архангельской областях. По Центральному федеральному округу Московская область занимает 13-е место из 18.

«Пандемия тоже внесла значительные корректировки в ход производства работ в части рынка рабочей силы и увеличения стоимости самих работ и комплектующих. Несмотря на все сложности, темпы и планы проведения капитального ремонта многоквартирных домов работ в Подмосковье существенно не изменились», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Чем больше взнос на капремонт, тем выше плановый сбор средств. Соответственно, больше домов можно будет отремонтировать в краткосрочной перспективе.

Грамотные собственники многоквартирных домов уже осознали выгоду от проведенного капитального ремонта. Свежий анализ показывает, что стоимость жилья в подмосковных домах, где его провели, выросла на 10-15%, а порой — и на 25%.

Одним из самых дорогостоящих видов работ в рамках программы капремонта является замена лифтового оборудования. Необходимы и другие — например, ремонт кровли, утепление фасада или ремонт инженерных коммуникаций. Все эти и иные факторы повлияли на принятие правительством Московской области решения об увеличении взноса на капитальный ремонт до 12 рублей за квадратный метр в 2022 году.

Программу капитального ремонта многоквартирных домов реализуют с 2014 года. Сейчас она выполнена более чем на треть. Всего в региональную программу включили 44 000 многоквартирных домов, отремонтировали 14 250. В результате проведенных работ жилищные условия стали лучше более чем у двух миллионов подмосковных жителей.