Второй дом для дошколят. Детский сад заработал в Серпухове после капитального ремонта

Детский сад «Колокольчик» открылся в Серпухове после капитального ремонта. Он рассчитан на 95 воспитанников — садик ремонтировали полгода, и теперь он готов принять детей.

Детсад в поселке Кирпичного завода построили почти 60 лет назад, но капремонт тут сделали впервые — по президентскому проекту. За полгода учреждение полностью преобразилось: от музыкального и спортивного зала до музея народного быта и пищеблока. В помещениях полностью заменили электрику, системы водоснабжения, канализации и вентиляции, а также освежили фасад.

«Все рады, счастливы, довольны. Родители много слов благодарности сказали. Ну, действительно, у нас весь коллектив подошел с душой. Все были немножко и дизайнерами, и художниками. Все старались сделать так, чтобы жизнь в детском саду была еще прекраснее», — отметила заведующая детским садом Светлана Лагута.

Скоро второй дом обретут и еще 250 дошколят: в микрорайоне имени Ногина, рядом с роддомом, строят новый трехэтажный детсад — его площадь будет более четырех тысяч квадратных метров. Работы начали в сентябре этого года.

«В данном микрорайоне у нас была потребность именно в детских местах, в общеобразовательных учреждениях. Поэтому было принято решение построить садик именно в этом микрорайоне. Здесь обособленный микрорайон, он очень большой, сложившаяся старая застройка. Старые были детские садики. Несколько лет назад были построены новые жилые дома. И оставалось одно место, где можно было построить детский сад», — рассказал заместитель главы городского округа Серпухов Дмитрий Исупов.

Открытия большого детсада ждут многие местные жители. Особенно мамы с детьми.

«Мы готовимся пойти в детский сад. Очень хотелось бы нам попасть в ясли. Мы даже знаем, что в Серпухове строится новый детский сад в микрорайоне Ногина. Очень надеемся, что наш Степа тоже пойдет куда-нибудь в ясельки, и с радостью встретим эту дошкольную жизнь», — отметила местная жительница Кира Колесник.

Строительно-монтажные работы на объекте выполнили более чем на 20%. Современный сад на улице Фрунзе должны открыть осенью 2023 года. Также в планах у местных властей построить новое дошкольное учреждение в микрорайоне Ивановские дворики.