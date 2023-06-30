Подмосковье 30 июня 2023, 11:05 Выставку заслуженного художника России Владимира Галатенко откроют в Истре 1 июля МБУ «Культурно-творческая Дирекция г.о. Чехов»

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Выставка заслуженного художника России Владимира Галатенко-Яковлева откроется в Центральной библиотеке имени Чехова в Истре 1 июля. Экспозиция будет посвящена литературно-мемориальному музею-заповеднику «Мелихово».

Автор покажет дом Чехова в разные времена года, а также его комнаты и интерьеры. Художник передал духовное пространство жизни семьи писателя.

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Владимир Головатенко – заслуженный художник России, действительный член Русской Академии культуры и искусства, а также представитель Московского Союза художников и дважды лауреат Всероссийской премии имени Алексея Фатьянова. С 1979 года он поучаствовал более чем в 100 всесоюзных, российских и международных выставках.

Открытие состоится в 16:00.

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