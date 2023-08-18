Подмосковье 18 августа 2023, 06:30 Выставку в честь советского архитектора Константина Мельникова откроют в Ликино-Дулеве 18 августа Министерство культуры и туризма МО

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Выставку «Мельников.133» откроют в культурно-досуговом центре «Дулевский» 18 августа. Посетителей познакомят с фотографиями из архива русского и советского архитектора Константина Мельникова, а также представят макеты известных крупных проектов зодчего.

Директор центра Виктория Беккер напомнила, что Константин Степанович является автором проекта здания учреждения. Форма постройки напоминает пятиконечную звезду — в «лучах» расположены помещения, а в центре разместили главный вестибюль.

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«Выставка „Мельников.133“ является символическим возвращением архитектора в последний реализованный им клуб. Для нас большая честь сотрудничать с главным федеральным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А. В. Щусева и стать площадкой для размещения столь уникальной выставки», — подчеркнула она.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что на первом этаже организаторы раскроют две самые ключевые темы в творчестве Мельникова — клубы и гаражи, а на главной лестнице гости смогут узнать о нереализованных работах мастера.

Кураторами выступают искусствовед Марк Акопян и директор музея Мельниковых Анна Кистанова. Выставка продлится до 30 ноября.

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