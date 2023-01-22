Подмосковье 22 января 2023, 00:42 Выставку к 81-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков открыли в Можайске

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В Можайске открылась выставка «Всегда в нашей памяти», посвященная 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь представлены предметы быта и трофеев, захваченных Красной армией, агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны, обувь немецкого караульного и многое другое.

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Выставка «Всегда в нашей памяти» объединила в себе уникальные экспонаты, сохранившиеся со времен войны. Оригинальные агитационные плакаты, написанные художниками-документалистами в 1941 году, не утратили своего вида.

«Был коллектив художников — Куприянов, Крылов и Соколов. Они всю жизнь проработали вместе. Поднимая боевой дух наших солдат, били врага оружием сатиры. Эти плакаты с точки зрения выставочной работы — уникальные экспонаты», — рассказала экскурсовод Можайского краеведческого музея Марина Караульная.

Особое внимание создатели экспозиции уделили военному обмундированию советских и немецких солдат. В музее рассказали, что караульные боты были единственным типом зимней обуви в вермахте. Они помогали немцам переживать суровые русские морозы. Огромные башмаки на деревянной или войлочной подошве надевались поверх сапог или ботинок.

Также на выставке представлены зарисовки и картины советских художников с полей боя и другие работы на военную тематику.

Ранее сообщалось, что редкую книгу о битве за Москву передали в библиотеку Павловского Посада.

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