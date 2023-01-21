Подмосковье 21 января 2023, 23:00 Редкую книгу о битве за Москву передали в библиотеку Павловского Посада Фото: Алена Притула

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Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» передали в городскую библиотеку Павловского Посада редкую книгу «Незримый фронт. Битва за Москву». Она была выпущена тиражом всего 100 экземпляров.

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Все экземпляры книги отправили в библиотеки Московской области, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Фото: Алена Притула

В книге описаны истории тружеников тыла. Они основаны на архивных документах и на воспоминаниях детей и внуков героев.

«Важно все, что представляет историческую память наших предков. Это фактически подборка краеведческого материала», — рассказала директор центральной библиотеки Юлия Архипова.

Приглашенные на мероприятие ребята тоже рассказали об историях своих предков. Они решили, что хотят издать свою книгу, где смогут рассказать о героях тыла из Павловского Посада.

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