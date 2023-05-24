Подмосковье 24 мая 2023, 13:00 Выставку и концерт проведут ко Дню российского предпринимательства в Егорьевске Unsplash

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Праздничные мероприятия проведут в Егорьевске ко Дню российского предпринимательства 26 и 27 мая. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что в двухдневной выставке-презентации примут участие около 40 представителей бизнеса. Торжественное открытие экспозиции пройдет 26 мая. В этот же день состоится и праздничный концерт.

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Мероприятия пройдут в здании ДК имени Конина по адресу: Егорьевск, улица Советская, дом 174. Представители бизнеса получат приглашения.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.