Подмосковье 21 февраля 2024, 18:42 Выставка высокотехнологичного оборудования прошла на Дне инноваций в Котельниках Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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День инноваций прошел в Центре молодежного инновационного творчества в Котельниках. Мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и знаниями представителей бизнеса в области современных технологий.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, участниками Дня инноваций стали представители бизнеса, деятельность которых напрямую связана с технологиями.

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Предприниматели оценили возможности 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерных и фрезеровочных станков с ЧПУ, современных компьютеров и прочих инновационных новинок. Также специалисты ЦМИТ продемонстрировали мини-дроны, которые используются для проведения занятий по пилотированию БПЛА с помощью технологии виртуальной реальности.

Участники мероприятия выразили коллективное мнение, что представленное на Дне инноваций оборудование можно использовать для создания продуктов и услуг, которыми смогут воспользоваться предприниматели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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